Germania, AfD su Vannacci: “Orgogliosi di collaborare con lui, farà strada in Italia”

La Germania si avvicina alle elezioni in Sassonia-Anhalt, dove i seggi apriranno domenica mattina. Ai microfoni di LaPresse, il capodelegazione dell’AfD al Parlamento europeo e copresidente del gruppo Europa delle nazioni sovrane, René Aust, ha affermato che un’eventuale affermazione del suo partito “sarebbe una vittoria importante per l’intero movimento patriottico in Europa”. Secondo i sondaggi, gli estremisti di Alternative für Deutschland sono accreditati al 42%.

“Per la Germania sarebbe il primo passo verso una politica finalmente nuovamente al servizio dei cittadini e della nazione”, ha aggiunto Aust, secondo cui il successo elettorale dell’AfD potrebbe avere un significato che va oltre i confini del Land. “Su questa strada continueremo ad andare avanti nel nostro Paese e insieme in Europa”, ha affermato. Aust ha respinto le critiche di chi considera una vittoria dell’AfD una minaccia per la democrazia tedesca e un segnale negativo per l’Europa: “Queste persone vogliono demonizzare l’AfD. Ma i cittadini vedono attraverso questa tattica e si entusiasmano per noi”. Quanto alla possibilità che la Sassonia-Anhalt abbia per la prima volta un ministro-presidente dell’AfD e che ciò possa mettere in discussione il ‘Brandmauer‘, il cordone sanitario che impedisce agli altri partiti di collaborare con l’AfD, Aust ha mantenuto un atteggiamento prudente: “Naturalmente non ho una sfera di cristallo con cui guardare al futuro, ma voglio sperarlo”.

AfD e la collaborazione con Futuro Nazionale

Aust ha parlato anche dei rapporti del suo partito con Futuro Nazionale. “Sono orgoglioso della collaborazione con Roberto Vannacci. È un uomo sincero e coraggioso e farà la sua strada nella politica italiana”.