Tensione tra Germania e Russia, Kallas: “Attacchi ibridi sono una sveglia per tutti i Paesi”

Sale la tensione tra Germania e Russia dopo che Berlino ha annunciato di attribuire a Mosca la responsabilità del tentato attacco con droni ed esplosivo all’aeroporto di Lipsia/Halle dello scorso 4 agosto. “Non siamo in guerra”, ha sottolineato il ministro dell’Interno tedesco Alexander Dobrindt, ma la Germania “è un quotidiano bersaglio di attacchi ibridi”.
Berlino ha annunciato una serie di misure contro Mosca. Il ministro degli Esteri Johann Wadephul ha riferito che il Consolato generale russo a Bonn verrà chiuso il 18 settembre e che verrà inoltre disdetto il contratto per la Casa Russa, centro culturale russo nella capitale tedesca. Wadephul ha poi confermato che l’ambasciatore russo verrà convocato. Stamattina è arrivata la reazione dell’Alta rappresentante Ue Kaja Kallas, secondo cui gli attacchi ibridi “sono una sveglia per tutti i Paesi”.
Punti chiave
- Germania, sabotaggio in cabina elettrica: si indaga su pista estera o estremista
- Gb: "Tentativo russo di dividerci in Europa"
- Barrot: "Attacco Lipsia parte di piano russo a lungo termine"
- Tajani: "Non escludo tentativi Mosca di interferire con voto in Italia"
- Germania, sospetto sabotaggio in sottostazione elettrica in Nordreno-Vestfalia
- Kallas: "Attacchi ibridi sono sveglia per tutti i Paesi"
- Kallas: "Abbiamo già convocato l'ambasciatore russo"
La polizia del Nord Reno-Westfalia indaga per presunto sabotaggio dopo il cortocircuito che ha interessato martedì sera una stazione di trasformazione elettrica a Bergheim, nei pressi di Colonia. “Sussiste il sospetto iniziale di un sabotaggio anticostituzionale”, ha dichiarato il ministro dell’Interno del Land, Herbert Reul (Cdu), durante una conferenza stampa, come riporta Ard. Gli investigatori stanno seguendo due piste: “Sabotaggio diretto da uno Stato straniero ed estremismo di sinistra”. Al momento, ha precisato Reul, “non si può escludere nulla”. “È stato intenzionale, è stato un reato”, ha aggiunto il ministro.
“Vediamo un tentativo da parte della Russia di dividerci in Europa e di dissuaderci dal nostro sostegno all’Ucraina”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri britannico Ed Miliband, arrivando alla riunione informale dei ministri degli Esteri dell’Ue a Wicklow, in Irlanda, riferendosi al tentato attacco a Lipsia, in Germania. “Questo tentativo fallirà perché faremo fronte all’aggressione russa”, ha aggiunto, “staremo fianco a fianco con i nostri amici in Ucraina per tutto il tempo necessario affinché prevalgano in questo conflitto”.
Il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot ha dichiarato che l’attacco fallito a Lipsia, in Germania, faceva parte di “un piano a lungo termine guidato dal Cremlino per destabilizzare l’Unione Europea, i suoi processi democratici, ma ovviamente anche il suo sostegno all’Ucraina”. Barrot, arrivando alla riunione informale dei ministri degli Esteri dell’Ue a Wicklow, in Irlanda, ha aggiunto che la Francia ha convocato l’inviato russo a Parigi per “protestare con forza”. “Non permetteremo che un atto di tale gravità rimanga senza conseguenze”, ha aggiunto, sottolineando che la Francia intende imporre ulteriori sanzioni alle navi della ‘flotta ombra’ che trasportano illegalmente petrolio per alimentare la guerra del Cremlino contro l’Ucraina.
“Non escludo che possano esserci tentativi da parte della Federazione Russa di interferire nella vita democratica dei Paesi dell’Unione Europea, interferendo sulle libere elezioni democratiche che si svolgono nei nostri Paesi”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa prima della riunione informale dei ministri degli Esteri a Wicklow, in Irlanda.
A breve distanza dal presunto tentativo di attentato contro una sottostazione elettrica nel Brandeburgo, la polizia tedesca indaga su un possibile atto doloso dopo un episodio analogo avvenuto in Nordreno-Vestfalia. Gli agenti sono intervenuti ieri sera in una sottostazione elettrica a Bergheim, nel distretto del Reno-Erft, inizialmente per una presunta anomalia tecnica. In seguito a un cortocircuito, diverse linee sono andate fuori servizio. “Alla luce delle informazioni attualmente disponibili, non riteniamo però che si sia trattato di un guasto tecnico, ma di un atto intenzionale”, ha dichiarato oggi un portavoce della polizia. L’impianto, situato nel quartiere di Rheidt, è gestito dal gestore della rete Amprion. L’episodio non ha provocato interruzioni nella fornitura di energia elettrica per i clienti delle città e dei comuni circostanti. Sul posto sono intervenuti gli specialisti della scientifica. La polizia non ha per il momento fornito dettagli sui danni né sulle modalità con cui avrebbero agito i presunti responsabili. Secondo quanto riferito dall’emittente Wdr, è ancora troppo presto per stabilire se vi sia un collegamento con il sospetto sabotaggio avvenuto nel Brandeburgo. In quel caso, secondo il governo tedesco, l’attacco contro una sottostazione nei pressi della centrale a carbone di Jänschwalde avrebbe avuto l’obiettivo di provocare un blackout su vasta scala.
“Vedendo questi attacchi ibridi in tutta Europa, penso che siano una sveglia per quei Paesi che forse non si sono dimostrati così forti su questo fronte”. Lo ha affermato l’Alta rappresentante dell’Ue per la Politica estera, Kaja Kallas, al suo arrivo alla riunione informale dei ministri degli Esteri a Wicklow, in Irlanda.
Negli attacchi ibridi a Lipsia, in Germania “è chiaro che ci sono tutte le caratteristiche del terrorismo sponsorizzato dallo Stato. La domanda è: cosa facciamo al riguardo? Abbiamo già convocato l’ambasciatore russo, come hanno fatti molti Stati membri, e discuteremo su cosa altro possiamo fare”. Lo ha affermato l’Alta rappresentante dell’Ue per la Politica estera, Kaja Kallas, al suo arrivo alla riunione informale dei ministri degli Esteri a Wicklow, in Irlanda. “La Germania ha fatto molto e sicuramente ascolteremo i nostri colleghi su cosa altro possiamo fare insieme”, ha aggiunto Kallas, “proprio stamattina abbiamo avuto delle discussioni e i tedeschi sono stati molto grati a tutti gli Stati membri per il loro sostegno alla Germania. Credo che questa sia la risposta unitaria di cui abbiamo davvero bisogno”.