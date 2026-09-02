Home > Esteri > Tensione tra Germania e Russia, Kallas: “Attacchi ibridi sono una sveglia per tutti i Paesi”

Sale la tensione tra Germania e Russia dopo che Berlino ha annunciato di attribuire a Mosca la responsabilità del tentato attacco con droni ed esplosivo all’aeroporto di Lipsia/Halle dello scorso 4 agosto. “Non siamo in guerra”, ha sottolineato il ministro dell’Interno tedesco Alexander Dobrindt, ma la Germania “è un quotidiano bersaglio di attacchi ibridi”.

Berlino ha annunciato una serie di misure contro Mosca. Il ministro degli Esteri Johann Wadephul ha riferito che il Consolato generale russo a Bonn verrà chiuso il 18 settembre e che verrà inoltre disdetto il contratto per la Casa Russa, centro culturale russo nella capitale tedesca. Wadephul ha poi confermato che l’ambasciatore russo verrà convocato. Stamattina è arrivata la reazione dell’Alta rappresentante Ue Kaja Kallas, secondo cui gli attacchi ibridi “sono una sveglia per tutti i Paesi”.