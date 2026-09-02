Svizzera, sparatoria al rave: arrestato l’autore, ha agito da solo

“Con una probabilità che rasenta la certezza, possiamo dire che l’uomo che abbiamo arrestato è la persona che ha sparato contro i partecipanti al rave. La persona arrestata è un cittadino svizzero di 43 anni, residente nel Canton Giura. Allo stato attuale non ci sono indicazioni della presenza di altre persone coinvolte nell’attacco”. Lo ha detto in conferenza stampa il comandante della polizia cantonale di Argovia, Michael Leupold, in merito all’attacco al festival di musica techno ad Aarau, in Svizzera, nel quale è morta una donna italiana, Maria Spinelli e sono state ferite altre cinque persone. Lo riportano i media elvetici. “Possiamo dire che questo attacco rientra nello scenario di un atto di follia omicida. Possiamo affermarlo con un elevato grado di certezza”, ha aggiunto.

“Nel veicolo della persona arrestata sono state sequestrate tre armi da fuoco. Una pistola e due fucili d’assalto del tipo AK-74. Le armi risultavano registrate a nome della persona arrestata”, ha spiegato il responsabile delle indagini, Matthias Schildknech. “L’accusato è stato arrestato nel Canton Giura dopo essersi consegnato alla Polizia cantonale e ha riferito di non stare bene dal punto di vista della salute da qualche tempo“, ha detto Christoph Ruedi, procuratore capo della Procura di Lenzburg-Aarau. L’accusato, ha aggiunto, ha fornito informazioni riguardo alla propria “sofferenza psicologica“. “Non vi sono assolutamente elementi che indichino che l’accusato avesse complici o persone a conoscenza dei suoi piani”, ha sottolineato.

Sparatoria al rave di Aarau, la ricostruzione dell’attacco

“Secondo le informazioni attualmente in nostro possesso, l’aggressore è arrivato in automobile e ha proseguito inizialmente a piedi. Successivamente avrebbe sparato 40 volte con un fucile d’assalto in direzione delle persone che partecipavano alla festa. Dopodiché è tornato verso il parcheggio”. Lo ha spiegato in conferenza stampa il responsabile delle indagini, Matthias Schildknech, in merito all’attacco al festival di musica techno ad Aarau, in Svizzera, nel quale è morta una donna italiana, Maria Spinelli e sono state ferite altre cinque persone. L’uomo, ha aggiunto, avrebbe sparato con una pistola in direzione di un veicolo che si stava allontanando e successivamente si sarebbe recato ad Aarau per dirigersi verso la regione del Giura.

Maria Spinelli, 22 anni, è la vittima italiana della sparatoria

E’ Maria Spinelli, secondo quanto si apprende da fonti informate, la ragazza di 22 anni, originaria dell’Abruzzo, morta nella sparatoria durante un rave party in Svizzera. L’Unita di Crisi della Farnesina sta seguendo il caso con l’ambasciata a Berna e il consolato generale a Basilea.Colpi d’arma da fuoco erano stati sparati sulla folla a un rave party ad Aarau. Secondo i primi accertamenti della polizia la sparatoria ha causato un morto e 5 feriti gravi.

Tra i feriti ci sono due italiani, ma sarebbero già tornati a casa: le loro condizioni, infatti, non erano gravi e sono stati dimessi. Al momento dell’incidente, si stava svolgendo il rave party ‘Aarau rave Vol. 7’ all’ippodromo del quartiere Schachen di Aarau, nel canton Argovia in Svizzera.