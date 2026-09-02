Regno Unito, neonata muore accoltellata: 5 arresti

Nel Regno Unito, cinque persone sono state arrestate con l’accusa di omicidio dopo che domenica una neonata è morta a causa di ferite da arma da taglio a Sheffield. Gli agenti hanno trovato la bambina in un’abitazione a Holywell Heights, nella zona di Wincobank. La piccola è stata dichiarata morta sul posto. Sette persone sono state arrestate con l’accusa di omicidio, ma due di loro (due uomini di 26 e 37 anni) sono state successivamente rilasciate su cauzione.

L’autopsia ha stabilito che la bambina è morta a causa di ferite da arma da taglio. I cinque sospettati di omicidio restano in custodia dopo che la polizia ha ottenuto un mandato per prolungarne la detenzione, ha dichiarato un portavoce delle forze dell’ordine.