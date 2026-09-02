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mercoledì 2 settembre 2026

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Regno Unito, neonata muore accoltellata: 5 arresti

Regno Unito, neonata muore accoltellata: 5 arresti
Polizia inglese. (Foto: Andrew Parsons / i-Images)
Redazione
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La tragedia è avvenuta domenica a Sheffield

Nel Regno Unito, cinque persone sono state arrestate con l’accusa di omicidio dopo che domenica una neonata è morta a causa di ferite da arma da taglio a Sheffield. Gli agenti hanno trovato la bambina in un’abitazione a Holywell Heights, nella zona di Wincobank. La piccola è stata dichiarata morta sul posto. Sette persone sono state arrestate con l’accusa di omicidio, ma due di loro (due uomini di 26 e 37 anni) sono state successivamente rilasciate su cauzione.

L’autopsia ha stabilito che la bambina è morta a causa di ferite da arma da taglio. I cinque sospettati di omicidio restano in custodia dopo che la polizia ha ottenuto un mandato per prolungarne la detenzione, ha dichiarato un portavoce delle forze dell’ordine.

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