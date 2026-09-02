Migranti, 50mila persone in piazza a Madrid per Ceuta: insulti e cori contro Sanchez

Circa 50mila persone, secondo i dati della delegazione del governo centrale a Madrid, hanno partecipato alla manifestazione per Ceuta convocata nella capitale spagnola a piazza Cibeles, davanti alla sede del Comune. Presenti alla mobilitazione anche il leader del Pp, Alberto Núñez Feijóo e il leader di Vox Santiago Abascal. I manifestanti, con bandiere della Spagna e di Ceuta hanno gridato insulti contro il premier Pedro Sanchez. “Traditore, ‘hijo de puta’, in prigione”, hanno scandito i manifestanti oltre a slogan come ‘Ceuta resisti, la Spagna si ribella’ o ‘Spagna cristiana e non musulmana’.