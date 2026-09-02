Malta, assolto Yorgen Fenech: era accusato dell’omicidio di Daphne Caruana Galizia

La giornalista fu uccisa nel 2017 con un’autobomba: Fenech era accusato di esserne il mandante

Una giuria di Malta ha assolto l’imprenditore Yorgen Fenech, accusato di essere il mandante dell’omicidio della giornalista investigativa Daphne Caruana Galizia, uccisa nel 2017 con un’autobomba.

Fenech, incriminato nel 2021 per concorso e associazione per delinquere, era accusato di aver ordinato e finanziato l’assassinio. Si era dichiarato non colpevole. La giuria lo ha assolto da entrambi i capi d’imputazione.

L’omicidio di Caruana Galizia aveva sconvolto l’Europa e provocato proteste che portarono alla caduta dell’allora premier maltese.