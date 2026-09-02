Libano, raid israeliano su infrastrutture di Hezbollah: il video dell'IDF

Nelle scorse ore l‘esercito israeliano ha annunciato di aver colpito infrastrutture di Hezbollah nella zona di Nabatiye, nel Libano meridionale. L’ultimo conflitto tra Israele e Hezbollah è iniziato il 2 marzo, quando il gruppo militante ha lanciato razzi oltre confine, due giorni dopo che Israele e gli Stati Uniti avevano dichiarato guerra all’Iran. Al culmine della guerra, circa 1,2 milioni di persone sono state sfollate in Libano. Dalla fine di giugno, una fragile tregua ha permesso alla maggior parte di tornare a casa. A Beirut, la crisi degli sfollati non è più visibile come all’inizio della guerra, quando le tende costeggiavano il lungomare e le famiglie dormivano nelle loro auto lungo le strade principali. Tuttavia, l’esercito israeliano occupa ancora ampie zone del Libano meridionale e ha dichiarato che non si ritirerà prima del completo disarmo di Hezbollah; una prospettiva che appare improbabile.