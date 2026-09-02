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mercoledì 2 settembre 2026

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Iran, video della Mezzaluna Rossa: raid aereo Usa colpisce una casa

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La Mezzaluna Rossa iraniana ha diffuso un video che mostrerebbe un’abitazione colpita da raid aerei statunitensi nella città meridionale di Kuhestak, in Iran. Il raid sarebbe avvenuto la sera di martedì 1° settembre. Secondo funzionari iraniani, l’abitazione era il luogo in cui si stava celebrando un matrimonio. Il bombardamento avrebbe causato almeno cinque morti e decine di feriti. L’emittente televisiva iraniana SSNTV ha pubblicato sul proprio canale Telegram un video che mostrerebbe bambini e un uomo feriti nell’attacco, mentre vengono curati all’interno dell’ospedale Minab. Secondo le forze statunitensi, i raid avrebbero colpito solo obiettivi militari.