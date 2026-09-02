Iran, video della Mezzaluna Rossa: raid aereo Usa colpisce una casa

La Mezzaluna Rossa iraniana ha diffuso un video che mostrerebbe un’abitazione colpita da raid aerei statunitensi nella città meridionale di Kuhestak, in Iran. Il raid sarebbe avvenuto la sera di martedì 1° settembre. Secondo funzionari iraniani, l’abitazione era il luogo in cui si stava celebrando un matrimonio. Il bombardamento avrebbe causato almeno cinque morti e decine di feriti. L’emittente televisiva iraniana SSNTV ha pubblicato sul proprio canale Telegram un video che mostrerebbe bambini e un uomo feriti nell’attacco, mentre vengono curati all’interno dell’ospedale Minab. Secondo le forze statunitensi, i raid avrebbero colpito solo obiettivi militari.