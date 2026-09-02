Iran, Trump: “Ribattezzare Stretto di Hormuz con il mio nome”

Teheran: 18 morti e 108 feriti negli attacchi Usa, Guardie Rivoluzionarie pronte a reagire

“Ora che è sotto il controllo degli Stati Uniti, dovremmo forse cambiare il nome dello Stretto di Hormuz in Stretto di Trump???”. E’ la domanda provocatoria posta dal presidente americano, Donald Trump, tramite il suo social ‘Truth’.

Iran, 18 morti e 108 feriti negli attacchi Usa

Il ministero della Salute iraniano ha affermato che gli attacchi statunitensi avvenuti nella notte hanno causato 18 morti e almeno 108 feriti. Lo riporta Al Jazeera citando l’emittente statale iraniana.

Guardie Rivoluzionarie: “Pronti contro il nemico”

Il vice comandante delle Guardie Rivoluzionarie, Mostafa Izadi, ha dichiarato che le forze armate iraniane sono “pienamente preparate contro il nemico”. Lo riporta l’emittente statale iraniana Irib.

“Grazie alle nostre capacità missilistiche e ai nostri droni, risponderemo con fermezza a qualsiasi movimento nemico”, ha aggiunto Izadi.