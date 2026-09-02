Germania, sabotaggi a cabine elettriche: la polizia a Bergheim

Le autorità tedesche stanno indagando su due distinti incidenti avvenuti martedì, uno nella parte occidentale e l’altro in quella orientale del Paese, che hanno causato interruzioni nei sistemi di distribuzione dell’energia elettrica, ipotizzando che si tratti di atti di sabotaggio. In uno dei due casi, un cortocircuito ha causato la messa fuori servizio di diverse linee elettriche presso la sottostazione di Bergheim, nei pressi di Colonia, nella Germania occidentale. Non si è verificata alcuna interruzione generalizzata dell’energia elettrica. In un altro episodio verificatosi martedì mattina, sono stati rinvenuti diversi ordigni incendiari in una sottostazione vicino alla centrale a carbone di Jänschwalde, nel Brandeburgo, nel nord-est del Paese. Sebbene due degli ordigni abbiano effettivamente causato cortocircuiti, anche in questo caso non si è verificata un’interruzione generale dell’erogazione di energia elettrica.