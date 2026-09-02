Germania, Kallas: "A Lipsia terrorismo sponsorizzato da Stato, già convocato l'ambasciatore russo"

Negli attacchi ibridi a Lipsia, in Germania “è chiaro che ci sono tutte le caratteristiche del terrorismo sponsorizzato dallo Stato. La domanda è: cosa facciamo al riguardo? Abbiamo già convocato l’ambasciatore russo, come hanno fatti molti Stati membri, e discuteremo su cosa altro possiamo fare”. Lo ha affermato l’Alta rappresentante dell’Ue per la Politica estera, Kaja Kallas, al suo arrivo alla riunione informale dei ministri degli Esteri a Wicklow, in Irlanda. “La Germania ha fatto molto e sicuramente ascolteremo i nostri colleghi su cosa altro possiamo fare insieme”, ha aggiunto Kallas, “proprio stamattina abbiamo avuto delle discussioni e i tedeschi sono stati molto grati a tutti gli Stati membri per il loro sostegno alla Germania. Credo che questa sia la risposta unitaria di cui abbiamo davvero bisogno”.