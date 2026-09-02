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mercoledì 2 settembre 2026

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Germania, esplosione alla stazione centrale di Augusta

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Un’esplosione nei pressi della stazione ferroviaria di Augusta, in Germania, seguita dal ritrovamento di un oggetto sospetto, ha costretto la polizia a chiudere l’importante snodo dei trasporti nella città della Baviera. L’esplosione è avvenuta intorno alle 3.15. Il servizio ferroviario è stato completamente sospeso. Anche il traffico stradale e i trasporti pubblici nelle vicinanze della stazione sono stati interrotti. L’ordigno esploso ha causato il lieve ferimento di due persone, una ragazza di 17 anni e un ragazzo 18enne, entrambi cittadini ucraini. Secondo la Bild a esplodere sarebbe stata una granata a mano e che l’obiettivo non fosse la stazione ferroviaria, ma una gioielleria turca. Per questo la polizia starebbe indagando su un possibile collegamento tra la detonazione e la criminalità organizzata. Successivamente, si è verificato un nuovo allarme bomba. Un cane della polizia addestrato a individuare esplosivi avrebbe segnalato la presenza di una bomba in un cestino.  