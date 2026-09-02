Germania, esplosione alla stazione di Augusta, poi un nuovo allarme bomba: feriti due ragazzi

Paura alla stazione di Augusta, in Germania. La polizia tedesca sta intervenendo dopo l’esplosione di una granata a mano in un passaggio interno della struttura. La chiamata di emergenza è stata ricevuta alle 3.15 del mattino e gli artificieri sono sul posto. Secondo le forze dell’ordine, il traffico e i trasporti pubblici sono interessati dall’incidente. Secondo quanto riportato dalla Bild, il vero obiettivo non sarebbe la stazione, ma una gioielleria turca. Per questo la polizia starebbe indagando su un possibile collegamento tra la detonazione e la criminalità organizzata. Nell’esplosione sono rimasti leggermente feriti una ragazza di 17 anni e un ragazzo di 18. L’edificio della stazione e il binario 1 sono attualmente chiusi.

Nuovo allarme bomba alla stazione

Dopo un’esplosione, si è verificato però un nuovo allarme bomba alla stazione centrale di Augusta. Secondo la Bild, un cane addestrato a individuare esplosivi avrebbe segnalato la presenza di una bomba in un cestino. Il servizio ferroviario è stato completamente sospeso.