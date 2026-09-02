Cuba, il generale Raul Castro sarebbe gravissimo dopo un ictus

Il generale dell’esercito di Cuba Raúl Castro versa in condizioni gravissime, attaccato alle macchine per la respirazione artificiale, apparentemente a seguito di un ictus. È quanto riporta Diario Las Américas.

Nei giorni scorsi si erano diffuse voci sulla sua morte. Lo scorso giugno il più giovane dei fratelli Castro ha compiuto 95 anni. Nell’aprile del 2021, un articolo del quotidiano spagnolo ABC aveva rivelato che soffriva di cancro all’esofago e al retto. L’articolo affermava inoltre che soffriva di una grave cirrosi epatica attribuibile a un eccessivo abuso di alcol.