Clooney a Venezia contro Trump: “In America governano incapaci”

Alla Mostra del Cinema di Venezia 2026 è il giorno di George Clooney, quello in cui riceverà il Leone d’Oro alla carriera. Il divo di Hollywood giura che non vede nel suo futuro Washington, ma come sempre non si esime quando è chiamato a parlare dell’amministrazione Trump.

“Sono sempre molto ottimista, ma credo siamo in una situazione poco fortunata. Ma penso anche che supereremo tutto questo, ho visto gli Usa nel 68 quando la capitale era circondata da militari armati. Siamo in una situazione in cui un paese in cui le persone meno capaci lo guidano, a novembre ci sono le elezioni e se tutto va bene torneremo ad una situazione di normalità” ha dichiarato l’attore premio Oscar nel corso di una conferenza stampa al Lido, prima di ricevere il prestigioso riconoscimento. “Credo che riemergeremo migliori“, ha aggiunto.

Clooney: “Il riscaldamento globale? Le cose cambieranno”

Clooney ha parlato anche della situazione del riscaldamento globale. “Siamo in un momento in cui i grandi che hanno il potere dicono che la scienza non sia reale e che non ci sarà il riscaldamento globale, ma le cose cambieranno. Nel sud della Francia ci sono villaggi in cui amici hanno perso le loro case e dobbiamo fare qualcosa. Anche a Como ci sono stati degli incendi, è stata una estate secca e calda. In ogni caso penso che prima o poi ci saranno governi che affronteranno la situazione“, ha detto.