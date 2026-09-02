Charlie Kirk, processo per il sospettato del suo omicidio: Tyler Robinson rischia la pena di morte

Il giudice distrettuale dello Utah Tony Graf ha deciso il rinvio a giudizio per Tyler Robinson, accusato di aver sparato e ucciso l’attivista conservatore Charlie Kirk durante un evento alla Utah Valley University nel settembre 2025. Il 23enne, che si è dichiarato non colpevole di tutti i capi d’accusa, compreso l’omicidio aggravato, rischia ora la pena di morte. I pubblici ministeri sostengono infatti che Robinson abbia sparato a Kirk da un tetto a più di 122 metri di distanza, sapendo che avrebbe potuto mancare il bersaglio e uccidere altre persone presenti all’evento all’aperto. Questa aggravante prevista dalla legge statale rende Robinson passibile di pena capitale. Robinson non ha mostrato alcuna reazione visibile alla sentenza, mentre gli occhi di sua madre si sono riempiti di lacrime. Robinson rischia inoltre un aggravante se i pubblici ministeri riusciranno a dimostrare che abbia preso di mira Kirk per le sue convinzioni politiche.

La famiglia di Charlie Kirk ha definito la decisione del giudice “un passo importante nella ricerca di giustizia da parte della nostra famiglia”. “Ogni fase di questo processo porta con sé il peso di tutto ciò che l’omicidio di Charlie ha sottratto alla sua famiglia, specialmente ai suoi figli che cresceranno senza il padre”, si legge in una dichiarazione. I genitori di Kirk, Robert e Kathryn Kirk, sono entrati a braccetto nel tribunale, sottoposto a misure di sicurezza rigorose. La vedova, Erika Kirk, era seduta accanto a loro. La famiglia si è allontanata brevemente mentre un pubblico ministero descriveva la sparatoria. Erika Kirk e sua suocera si sono abbracciate a lungo mentre il giudice leggeva la sentenza.