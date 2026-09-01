Iran, Trump: “Se reagiranno saranno completamente annientati”. Teheran annuncia nuova operazione contro obiettivi Usa – La diretta

Sempre alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Le forze armate americane hanno colpito obiettivi iraniani nei pressi dello Stretto di Hormuz e poi successivamente obiettivi del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (Irgc) in Iran, come ha confermato il Comando centrale delle Forze armate degli Stati Uniti (o Centcom). Teheran dal canto suo ha annunciato di aver iniziato “l’operazione decisiva delle forze armate iraniane in risposta al nemico americano”. Lo riferisce l’agenzia di stampa iraniana Tasnim News Agency.

Il presidente Usa Donald Trump ha dichiarato che molti radar iraniani sono stati colpiti negli attacchi di questa sera. “Hanno cercato di ricostruire i loro radar perché non riescono a vedere nulla”, ha detto a Fox News. “Abbiamo aspettato che fossero quasi completi e poi li abbiamo colpiti”. Il presidente ha aggiunto che se l’Iran risponderà, “saranno colpiti molto più duramente… se succederà una terza volta, saranno completamente annientati come Paese”