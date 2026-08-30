Ucraina, Zelensky posta i video dei raid russi: "Per ogni crimine chiediamo risposte"

Il presidente ucraino Volodymir Zelensky ha scritto un messaggio su Telegram condannando gli ultimi raid russi e postando immagini degli attacchi e delle devastazioni causate dalle forze di Mosca. “Nel villaggio di Mila, nella regione di Kiev, proseguono i lavori per eliminare le conseguenze dell’attacco russo. 38 persone hanno perso la vita Le mie condoglianze ai familiari e ai cari. Venti persone sono rimaste ferite, tra cui due bambini. Quattro sono disperse”, scrive il capo dello Stato di Kiev che prosegue: “In questi giorni si sono verificati anche numerosi allarmi aerei a Kiev e in altre regioni a causa dei droni da combattimento russi. Purtroppo, sono stati colpiti edifici residenziali e infrastrutture civili. E garantire una maggiore protezione da questo terrore russo è una priorità. In totale, solo questa settimana, i russi hanno lanciato quasi 2.000 droni da attacco, oltre 1.600 bombe aeree e 31 missili di vario tipo contro la nostra popolazione, compresi missili balistici nordcoreani. Gli attacchi alle comunità in prima linea e di confine proseguono di fatto 24 ore su 24: Nikopol, Kramatorsk, Kherson, le comunità nelle regioni di Kharkiv, Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk, Donetsk e Sumy”. “Per ogni attacco e crimine russo – conclude Zelensky – , chiediamo risposte giuste. E queste arriveranno sicuramente. Grazie a tutti coloro che contribuiscono a rafforzare la difesa aerea dell’Ucraina e la nostra protezione”.