Svizzera, la polizia sul luogo della sparatoria al rave: è caccia all'uomo

La polizia indaga ed è sul luogo della sparatoria avvenuta a un rave sabato sera ad Arau, nel Canton Argovia in Svizzera. L’area è stata isolata. C’è un morto: è una ragazza italiana di 22 anni, e cinque feriti, 4 uomini e una donna, di età compresa tra i 24 e i 27 anni, ricoverati in ospedale con lesioni da lievi a gravi. I responsabile della sparatoria sono ancora ricercati. Un’ operazione di polizia su vasta scala è in corso. Al momento dell’incidente si stava svolgendo il rave party ‘Aarau rave Vol. 7’ all’ippodromo del quartiere Schachen.