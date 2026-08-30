Svizzera, il portavoce della polizia: "In corso una caccia all'uomo"

Il portavoce della polizia svizzera Bernhard Graser ha detto domenica che è “in corso una caccia all’uomo” in tutto il paese in cerca del responsabile della sparatoria di sabato sera a un rave ad Arau, nel Canton Argovia. C’è un morto: è una ragazza italiana di 22 anni, e cinque feriti: sono quattro uomini e una donna, di età compresa tra i 24 e i 27 anni, ricoverati in ospedale con lesioni da lievi a gravi. “In situazioni del genere, è sempre fondamentale avvisare immediatamente le zone limitrofe, i cantoni confinanti e, nel nostro caso, anche la Germania”, ha sottolineato Graser.