Norvegia, la famiglia reale alla messa in ricordo di Re Harald V

La famiglia reale della Norvegia ha preso parte domenica a una messa in ricordo di Re Harald V, morto venerdì a 89 anni, in una chiesa ad Asker, a sudovest di Oslo. Erano presenti l’erede al trono e nuovo re Haakon VII con la principessa Ingrid e la moglie di Harald, la regina Sonja, accolti da due ali di folla, all’esterno della chiesa, transennata dalle autorità. Intanto a Oslo i cittadini hanno deposto fiori, candele e messaggi all’esterno del Palazzo Reale, dove venerdì è arrivata la salma del Re. La Norvegia sta osservando un periodo dil lutto nazionale ma la data dei funerali di Harald non è stata ancora resa nota.