Nepal, Nuwakot sepolta dal fango: le immagini aeree girate col drone

Proseguono le ricerche di eventuali sopravvissuti alle inondazioni improvvise lungo il confine tra Nepal e Cina. Nei centri di soccorso, le famiglie delle persone disperse attendono con ansia notizie dei loro cari, mentre il bilancio delle vittime e il numero dei dispersi continua ad aumentare. Secondo l’ultimo aggiornamento fornito dalla Cina domenica 30 agosto, il bilancio complessivo delle vittime in Nepal e Tibet è salito a 750 morti e oltre 3.000 dispersi. Finora in Nepal sono state tratte in salvo oltre 3.700 persone. A Nuwakot, uno dei distretti nepalesi devastati dalle inondazioni, sono arrivati ​​elicotteri carichi di scatole e sacchi di aiuti alimentari. Altri velivoli sono tornati dalle zone colpite dalle inondazioni trasportando i sopravvissuti. Nei video si vede la distruzione provocata dall’inondazione di mercoledì a Nuwakot.