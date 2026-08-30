Nepal, 750 morti e oltre 3mila dispersi: salva una bambina dopo tre giorni sotto le macerie

Il bilancio delle vittime del disastro avvenuto mercoledì in Nepal è salito a 750 morti. Secondo le autorità – come riportano i media locali – i dispersi sono oltre 3mila. L’area, al confine tra Nepal e Tibet, è stata colpita mercoledì scorso da un’improvvisa ed enorme inondazione causata da un crollo da un ghiacciaio.

Nuova frana minaccia i soccorsi

Mentre ancora proseguono le operazioni di soccorso e di ricerca delle persone scomparse una nuova frana è stata individuata a valle della diga naturale che si è formata dopo l’alluvione. In quell’area si sta accumulando acqua che mette a rischio i soccorsi. Le autorità hanno infatti ordinato il trasferimento in una zona sicura delle squadre impegnate al valico di Gyirong. Secondo il ministero cinese per la Gestione delle emergenze i droni di sorveglianza hanno individuato nella notte una frana su un pendio situato a 2,8 chilometri a valle rispetto alla prima diga naturale.

Nepal, salvata una bambina di 6 anni: sotto le macerie da 3 giorni

Una bambina di sei anni è stata estratta viva dal fango e dalle macerie tre giorni dopo la tragedia che ha colpito il Nepal. Il salvataggio è avvenuto a Timure, nel distretto settentrionale di Rasuwa. La bambina è stata affidata ai medici.