L’enorme frana in Nepal, l’inondazione e le difficoltà dei soccorritori: l’illustrazione animata della tv cinese

La tv cinese China Global Television Network (CGTN) ha pubblicato un video con un’illustrazione animata che mostra l’enorme frana che si è staccata in Nepal provocando una devastante inondazione che ha fatto centinaia di morti e oltre 3mila dispersi. Nel filmato vengono inoltre indicate le gravi difficoltà dei soccorritori al momento impegnati nella ricerca dei dispersi e nel portare aiuti ai sopravvissuti. Le squadre di emergenza cinesi stanno lavorando senza sosta dopo che il crollo di un ghiacciaio sul versante nepalese ha innescato un’enorme frana che ha colpito il porto di Gyirong, al confine tra Cina e Nepal, nella regione autonoma del Tibet. Tuttavia, le difficoltà sul terreno hanno reso le operazioni estremamente complesse. Innanzitutto, il dislivello verticale della frana è di circa 3.300 metri, una combinazione rarissima di altezza di caduta e velocità elevata, che ha scatenato un disastro devastante. L’entità e la velocità del disastro hanno ampliato drasticamente l’area di ricerca. La valanga sul versante montuoso ha trasportato enormi quantità di detriti lungo un percorso di 20 chilometri. In secondo luogo, due strade principali di accesso al porto di Gyirong sono state spazzate via, interrompendo l’accesso via terra. Ciò significa che personale, attrezzature e rifornimenti non possono raggiungere rapidamente la zona colpita. In terzo luogo, la ristrettezza del canyon rende quasi impossibile l’accesso ai mezzi pesanti. In alcuni punti la larghezza è di soli tre metri. Infine, i venti d’alta quota, la pioggia persistente e la nebbia hanno gravemente ostacolato le operazioni aeree.