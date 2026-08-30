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domenica 30 agosto 2026

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Giappone, lavoratori trovano riparo dal caldo nei "frigoriferi per umani"

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In Giappone, gli operai di un impianto di riciclaggio di pneumatici nella prefettura di Ibaraki hanno trovato una soluzione particolare per far fronte al grande caldo di questa estate. Il loro è un lavoro fisico e l’afa, che ha toccato i 40 gradi, può causare colpi di calore. Ecco allora entrare in azione il “frigorifero umano”, una vera e propria cella verticale in cui si puà entrare per per rinfrescarsi: all’interno la temperatura è di appena nove gradi. L’azienda Trusco Nakayama, con sede a Tokyo, ha sviluppato una cabina di raffreddamento rapido, abbastanza spaziosa da consentire agli adulti di entrarvi e sedersi per rinfrescarsi. Da quando è stata lanciata sul mercato ad aprile, ne sono state vendute più di 300 unità.