Giappone, lavoratori trovano riparo dal caldo nei "frigoriferi per umani"

In Giappone, gli operai di un impianto di riciclaggio di pneumatici nella prefettura di Ibaraki hanno trovato una soluzione particolare per far fronte al grande caldo di questa estate. Il loro è un lavoro fisico e l’afa, che ha toccato i 40 gradi, può causare colpi di calore. Ecco allora entrare in azione il “frigorifero umano”, una vera e propria cella verticale in cui si puà entrare per per rinfrescarsi: all’interno la temperatura è di appena nove gradi. L’azienda Trusco Nakayama, con sede a Tokyo, ha sviluppato una cabina di raffreddamento rapido, abbastanza spaziosa da consentire agli adulti di entrarvi e sedersi per rinfrescarsi. Da quando è stata lanciata sul mercato ad aprile, ne sono state vendute più di 300 unità.