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domenica 30 agosto 2026

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California, alpinista bloccato su una sporgenza di 15 cm: il salvataggio dura ore

LaPresse
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E’ rimasto bloccato su una sporgenza di 15 cm in un ripido canalone roccioso sulla parete est del Laurel Mountain, nella Sierra Nevada in California. L’alpinista, che non riusciva più a muoversi in modo sicuro, nè verso l’alto, nè verso il basso, è stato soccorso grazie a un’imponente operazione di salvataggio, avvenuta nella notte tra il 22 e il 23 agosto. I soccorritori hanno raggiunto la cresta di Laurel Mountain alle 00:45 ora locale del 23 agosto e concluso l’operazione alle 04:43 dopo aver raggiunto l’uomo, rimasto bloccato fuori percorso nel Mendenhall Couloir. Il luogo era estremamente esposto, con terreno ripido e un’alta probabilità di caduta in caso di scivolamento. Per condurre l’operazione notturna, è stata allestita una base presso l’aeroporto di Mammoth e sono intervenute diverse squadre di soccorso, tra cui veicoli fuoristrada, personale addetto alle comunicazioni e scalatori, secondo quanto riportato in un post sui social media condiviso dal team di ricerca e soccorso dello sceriffo della contea di Mono.