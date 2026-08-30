California, alpinista bloccato su una sporgenza di 15 cm: il salvataggio dura ore

E’ rimasto bloccato su una sporgenza di 15 cm in un ripido canalone roccioso sulla parete est del Laurel Mountain, nella Sierra Nevada in California. L’alpinista, che non riusciva più a muoversi in modo sicuro, nè verso l’alto, nè verso il basso, è stato soccorso grazie a un’imponente operazione di salvataggio, avvenuta nella notte tra il 22 e il 23 agosto. I soccorritori hanno raggiunto la cresta di Laurel Mountain alle 00:45 ora locale del 23 agosto e concluso l’operazione alle 04:43 dopo aver raggiunto l’uomo, rimasto bloccato fuori percorso nel Mendenhall Couloir. Il luogo era estremamente esposto, con terreno ripido e un’alta probabilità di caduta in caso di scivolamento. Per condurre l’operazione notturna, è stata allestita una base presso l’aeroporto di Mammoth e sono intervenute diverse squadre di soccorso, tra cui veicoli fuoristrada, personale addetto alle comunicazioni e scalatori, secondo quanto riportato in un post sui social media condiviso dal team di ricerca e soccorso dello sceriffo della contea di Mono.