Australia, l’arpista che incanta gli animali dello zoo

Da cinque anni Alison Ware, la terapista dell’arpa, porta la sua musica ad alcuni degli abitanti più singolari di Canberra, regalando melodie delicate a rinoceronti, lemuri, leoni e persino pesci del National Zoo and Aquarium. Ogni sessione viene adattata con cura agli animali che ascoltano. Alcuni si avvicinano per esplorare quei suoni insoliti, mentre altri si rilassano fino ad addormentarsi. Anche i pesci sembrano attratti dalla musica e nuotano verso la fonte di quelle note rilassanti. Tra gli ascoltatori più entusiasti di Alison ci sono i lemuri dello zoo. I custodi raccontano che le sue esibizioni sono ormai diventate una parte preziosa della loro routine.