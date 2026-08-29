Russia, volontari salvano leoni marini dalle reti dei pescatori e dalla plastica

Dei volontari si sono impegnati per salvare i leoni marini di Steller intrappolati nelle reti da pesca e nei rifiuti di plastica al largo delle coste orientali della Russia.

A causa dell’intensa attività di pesca in un’area al largo dell’isola di Tyuleny, gli animali rischiano di rimanere intrappolati nelle reti, subendo lesioni o addirittura la morte.

I volontari hanno trascorso dieci giorni sull’isola e hanno soccorso 65 mammiferi marini, secondo quanto riferito dalle autorità.

L’isola di Tyuleny è una piccola isola disabitata nel Mare di Okhotsk che ospita la più grande colonia riproduttiva di leoni marini di Steller della Russia. Alle navi è vietato avvicinarsi all’isola a una distanza inferiore alle 30 miglia e devono azionare le sirene, mentre agli aerei è vietato sorvolarla.

“Friends of the Ocean”, un gruppo di volontari dedicato al salvataggio degli animali marini, è stato fondato dall’organizzazione non governativa per l’ambiente e il turismo “Boomerang Club”.

Negli ultimi sette anni, i volontari hanno condotto spedizioni annuali sull’isola di Tyuleny per soccorrere i leoni marini vittime dell’inquinamento da plastica.