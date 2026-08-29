Romania: air show a Bucarest, le frecce tricolori danno spettacolo

L’aeroporto Baneasa di Bucarest, in Romania, venerdì ha ospitato l’inaugurazione del BIAS International Air Show, con esercitazioni di emergenza da parte dei vigili del fuoco e delle forze speciali della polizia, oltre a esibizioni acrobatiche di squadre provenienti dalla Turchia e dall’Italia. Grandi applausi in particolare per le frecce tricolori la pattuglia acrobatica ufficiale dell’Aeronautica Militare Italiana, che sono tornate a Bucarest dopo 14 anni, portando con sé i loro velivoli MB-339 e un programma incentrato sul volo sincronizzato.
La folla ha assistito e fotografato gli aerei mentre tracciavano scie di fumo colorato nel cielo.
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L’aeroporto Baneasa di Bucarest, in Romania, venerdì ha ospitato l’inaugurazione del BIAS International Air Show, con esercitazioni di emergenza da parte dei vigili del fuoco e delle forze speciali della polizia, oltre a esibizioni acrobatiche di squadre provenienti dalla Turchia e dall’Italia. Grandi applausi in particolare per le frecce tricolori la pattuglia acrobatica ufficiale dell’Aeronautica Militare Italiana, che sono tornate a Bucarest dopo 14 anni, portando con sé i loro velivoli MB-339 e un programma incentrato sul volo sincronizzato.