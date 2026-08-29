New York, sequestrati 10 milioni di euro di cocaina

La polizia di New York ha sequestrato 266 kg di cocaina, con un valore di mercato stimato di 10 milioni di dollari. “Si tratta del più grande sequestro di cocaina effettuato dal NYPD da almeno un decennio”, ha detto la commissaria Jessica Tisch durante una conferenza stampa a New York City. L’indagine è durata mesi e ha portato alla scoperta di questa ingente quantità di stupefacente in un deposito di Long Island City. Le autorità ritengono che la droga venisse regolarmente trasportata dal magazzino all’estremità settentrionale di Central Park.