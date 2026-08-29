Nepal, cresce il bilancio delle vittime: almeno 616 morti e 2.300 feriti – La diretta

Continua ad aumentare il bilancio dei morti in Nepal: 616 persone hanno perso la vita e 2.301 sono rimaste ferite nella catastrofica alluvione che ha investito mercoledì il confine con il Tibet. Preoccupa anche il numero dei dispersi: quasi 2.000, tra cui oltre 500 cittadini stranieri. Massima allerta per il lago che si è formato a poco meno di 3.000 metri sulle montagne dell’Himalaya, a seguito del crollo di un ghiacciaio che, a sua volta, ha innescato le inondazioni.
Punti chiave
Le avverse condizioni meteorologiche hanno temporaneamente ostacolato le operazioni di soccorso aereo in Nepal, mentre la ricerca di migliaia di dispersi è giunta al suo quarto giorno. I soccorritori e il personale militare stanno lavorando senza sosta da quando, mercoledì, il disastro ha causato la morte di oltre 600 persone e lasciato circa 3.000 dispersi. Alcuni sopravvissuti sono stati estratti dal fango, mentre le squadre continuano a setacciare diverse località alla ricerca di chi è ancora disperso. Nonostante l’iniziale interruzione delle operazioni aeree, le attività di ricerca e soccorso sono proseguite in diverse località del Nepal e del Tibet cinese, tra cui il progetto idroelettrico Upper Trishuli-1 nel distretto nepalese di Rasuwa e il valico di frontiera di Gyirong, gravemente danneggiato, sul versante cinese.
Sale a 616 il numero dei morti e si contano 2.301 persone ferite nella catastrofica alluvione che ha investito mercoledì il confine tra Nepal e Tibet. E’ questo il bilancio aggiornato fornito sui social dalla polizia nepalese.