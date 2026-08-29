Nepal, cresce il bilancio delle vittime: almeno 616 morti e 2.300 feriti – La diretta

Continua ad aumentare il bilancio dei morti in Nepal: 616 persone hanno perso la vita e 2.301 sono rimaste ferite nella catastrofica alluvione che ha investito mercoledì il confine con il Tibet. Preoccupa anche il numero dei dispersi: quasi 2.000, tra cui oltre 500 cittadini stranieri. Massima allerta per il lago che si è formato a poco meno di 3.000 metri sulle montagne dell’Himalaya, a seguito del crollo di un ghiacciaio che, a sua volta, ha innescato le inondazioni.