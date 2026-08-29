Ecuador, l'ex presidente Lenín Moreno condannato a 5 anni per corruzione

L’ex presidente dell’Ecuador Lenín Moreno è stato condannato a cinque anni di reclusione con l’accusa di aver accettato tangenti dalla società cinese Sinohydro per la costruzione di una delle centrali idroelettriche più importanti del Paese. Sono state condannate a 30 mesi di carcere anche Rocío González e Irina Moreno, rispettivamente moglie e figlia dell’ex capo di Stato ecuadoriano. Sia Moreno che gli altri 19 imputati devono restituire entro 90 giorni un importo pari al triplo del denaro illecito ricevuto e presentare scuse pubbliche entro un mese. “Non so se ci sia una caccia alle streghe contro di me. Ma c’è qualcosa che non quadra. Come dice Amleto, c’è qualcosa di marcio in questo regno”, ha detto Moreno in conferenza stampa a Quito.