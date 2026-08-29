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sabato 29 agosto 2026

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Cisgiordania, tre palestinesi uccisi dall'Idf a Jenin

LaPresse
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L’esercito israeliano ha dichiarato di aver ucciso tre palestinesi in un attacco aereo nella città di Jenin, in Cisgiordania. Secondo l’Idf uno dei deceduti sarebbe Qais Bitawi, un membro di Hamas, mentre gli altri due sarebbero suoi complici. Un giornalista di Associated Press ha filmato il momento in cui i militari hanno rimosso i corpi dall’area colpita. 

La Società della Mezzaluna Rossa Palestinese, invece, ha dichiarato che i propri paramedici non sono riusciti ad accedere al luogo dell’attacco per evacuare eventuali feriti.