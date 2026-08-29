Cisgiordania, coloni israeliani attaccano di nuovo Qusra

Decine di coloni israeliani hanno attaccato nuovamente il villaggio di Qusra, in Cisgiordania, nel contesto del continuo assedio delle case palestinesi nella zona. I media palestinesi hanno pubblicato un video in cui si vedono i coloni arrivare alla periferia del villaggio. Un altro video mostra diversi incendi nei pressi del villaggio, che, secondo le testimonianze, sarebbero stati appiccati dai coloni. L’Idf ha fatto sapere che il gruppo ha occupato una casa palestinese, mentre la famiglia residente si trovava ancora al suo interno.

Truppe dell’esercito di Tel Aviv e agenti della Polizia di Frontiera sono stati inviati a Qusra dopo che decine di “rivoltosi israeliani” hanno fatto irruzione nel villaggio e attaccato i residenti, lanciando pietre contro palestinesi e altre persone. “All’arrivo delle forze, sono stati identificati decine di rivoltosi barricati in un’abitazione palestinese, dove si trovavano anche residenti palestinesi”, afferma l’Idf in un comunicato, come riporta il Times of Israel. Le forze di sicurezza hanno inoltre confiscato diversi veicoli appartenenti ai coloni e utilizzati per raggiungere il villaggio. Nell’attacco si sarebbero registrati alcuni feriti, tra cui una donna, che è stata trasportata in ospedale.