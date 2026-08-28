Uganda, muore a 34 anni re Oyo: era il sovrano più giovane del mondo

Salito al trono nel 1995, quando aveva solo 3 anni, è morto per una malattia che non è stata resa nota

È morto all’età di 34 anni Oyo Nyimba, un monarca tribale dell’Uganda che salì al trono a soli 3 anni e affascinò i leader mondiali come “ragazzo re”. La morte del re di Tooro è stata annunciata questa mattina dal primo ministro Calvin Rwomiire Akiiki. “La continuità della Corona è assicurata”, si legge nella nota del premier, “sua Maestà lascia un principe come suo erede, la cui identità sarà rivelata formalmente al momento opportuno, in conformità con le tradizioni e le usanze del Regno di Tooro”.

Oyo era in cura all’estero per una malattia mai specificata. Il re Oyo, come era meglio conosciuto, fu incoronato nel 1995 dopo la morte di suo padre. Era un bambino curioso, vestito con abiti colorati, e oggetto di adorazione per le sue centinaia di migliaia di sudditi. In occasione della sua incoronazione, si sottopose a una serie di rituali tribali e assunse il titolo di re Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV. Oyo deteneva il titolo non ufficiale di re più giovane del mondo. Guidò il suo popolo tramite reggenti nominati dal regno fino al raggiungimento della maggiore età, a 18 anni.

Oyo era conosciuto come un uomo riservato che tutelava la propria privacy. Ancora celibe al momento della sua morte, era considerato da molti lo scapolo più ambito dell’Uganda. A settembre, il presidente del Parlamento si era impegnato a pagare il prezzo della sposa qualora Oyo avesse deciso di sposarsi, cosa che aveva strappato un sorriso al re.

Il Tooro è uno degli antichi regni dell’Uganda. Messi al bando dopo l’indipendenza dal dominio coloniale britannico da un presidente repubblicano che affermava di voler unificare il Paese, i regni tradizionali furono ripristinati nel 1993. Sebbene non abbiano alcuna autorità politica e non siano legalmente autorizzati a impegnarsi in politica, i monarchi esercitano autorità in qualità di custodi della cultura tribale. La sede del regno di Oyo è una città remota nell’Uganda occidentale, vicino al confine con il Congo. Il popolo di Oyo è noto come i Batooro.