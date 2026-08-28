Ucraina, Trump rassicura: “Ho parlato con Putin, non attaccherà i paesi Nato”. Raid russi sul Dnipropetrovsk: 2 morti

Dopo le minacce di Mosca a Londra Donald Trump rassicura: “Vladimir Putin “non attaccherà i Paesi della Nato”. “Ho avuto una buona conversazione con lui”, ha detto il presidente americano parlando con i giornalisti nello Studio Ovale. Le forze russe hanno attaccato la regione di Dnipropetrovsk, in Ucraina, più di 10 volte durante la notte e il bilancio è di due morti.