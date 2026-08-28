Ucraina, Trump rassicura: “Ho parlato con Putin, non attaccherà i paesi Nato”. Raid russi sul Dnipropetrovsk: 2 morti

Dopo le minacce di Mosca a Londra Donald Trump rassicura: “Vladimir Putin “non attaccherà i Paesi della Nato”. “Ho avuto una buona conversazione con lui”, ha detto il presidente americano parlando con i giornalisti nello Studio Ovale. Le forze russe hanno attaccato la regione di Dnipropetrovsk, in Ucraina, più di 10 volte durante la notte e il bilancio è di due morti.
Punti chiave
Le forze russe, nella notte, hanno attaccato i magazzini di Nova Post nella comunità di Bilohorodka e un impianto di produzione a Sviatopetrivske, nella regione di Kiev. Lo riporta Ukrinform, che cita un post su Facebook di Anton Ovsiienko, capo del consiglio del villaggio di Bilohorodka. Non è ancora chiaro al momento se ci siano morti o feriti. Tutti i servizi competenti sono intervenuti sul posto, tra cui l’unità del Servizio di emergenza statale dell’Ucraina, i vigili del fuoco locali, la polizia e i servizi comunali della comunità. Secondo il capo del consiglio del villaggio, la Russia sta utilizzando una tattica di attacchi ripetuti. Circa un’ora dopo il primo attacco, mentre i vigili del fuoco erano impegnati a spegnere le fiamme, altri due attacchi hanno colpito la stessa zona. I soccorritori sono riusciti a mettersi in salvo in tempo.
Le forze russe hanno attaccato la regione di Dnipropetrovsk, in Ucraina, più di 10 volte durante la notte e il bilancio è di due morti. Lo ha reso noto Oleksandr Hanzha, capo dell’Amministrazione militare regionale di Dnipropetrovsk, tramite Telegram, secondo quanto riporta Ukrinform. “Due persone sono state uccise. Il nemico ha attaccato due distretti più di 10 volte con droni, bombardamenti aerei e artiglieria”, ha dichiarato Hanzha.
“Io non ero presente, e qui, come in ogni altra parte del mondo, abbiamo delle regole che disciplinano l’interazione tra le agenzie di intelligence. Non c’è niente di insolito in questo, e non c’è niente di insolito nel fatto che conducano questo lavoro in silenzio. Anche noi, in diplomazia, lavoriamo in gran parte in silenzio”. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, in un’intervista alla televisione Rbc, a proposito della visita a Mosca del capo della Cia, John Ratcliffe.