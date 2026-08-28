RD Congo, avviata la vaccinazione contro l'Ebola

La Repubblica Democratica del Congo ha avviato la campagna di vaccinazione contro l’Ebola, mentre le autorità sanitarie si adoperano per frenare l’epidemia più letale mai registrata nel Paese.

La campagna di vaccinazione è stata lanciata ufficialmente a Kisangani, capoluogo della provincia di Tshopo, nella parte orientale del Paese, dal ministro della Salute, il dottor Samuel-Roger Kamba che ha effettuato tra l’altro la prima puntura.

Secondo i dati del governo, martedì il Paese aveva registrato 5.713 casi confermati, di cui 2.744 decessi. Il tasso di mortalità complessivo tra i casi confermati è pari a circa il 48%.