Norvegia, morto Re Harald V: al Palazzo Reale bandiere a mezz'asta

La bandiera del Palazzo Reale di Norvegia è stata abbassata a mezz’asta in seguito alla morte del re Harald V di Norvegia all’età di 89 anni. Il monarca, che da bambino era andato in esilio negli Stati Uniti durante l’occupazione nazista e aveva rifiutato una serie di nobildonne europee per sposare la sua fidanzata dei tempi della scuola, è deceduto oggi. Il palazzo ha comunicato che è deceduto all’Ospedale Nazionale di Oslo alle 6:35 del mattino. Harald era il monarca più anziano d’Europa. Molto amato dal popolo, aveva modernizzato la casa reale ma si era rifiutato di seguire le orme di altri monarchi anziani che negli ultimi tempi hanno abdicato. Suo figlio è diventato automaticamente re Haakon VIII.