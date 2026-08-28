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venerdì 28 agosto 2026

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Norvegia, Haakon VIII nuovo re dopo la morte del padre Harald V

Norvegia, Haakon VIII nuovo re dopo la morte del padre Harald V
Il nuovo re di Norvegia Haakon VIII (Lise Åserud/POOL photo via AP)
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Il nuovo re di Norvegia e la principessa ereditaria Ingrid Alexandra hanno partecipato oggi a una riunione straordinaria del Consiglio dei ministri

Il primo Ministro norvegese Jonas Gahr Store si congratura con il re Haakon VIII (Lise Aserud/POOL photo via AP)
Foto di gruppo con il re Haakon VIII e la principessa Ingrid Alexandra (Lise Aserud/POOL photo via AP)
Il re Haakon VIII e la principessa Ingrid Alexandra (Lise Aserud/POOL photo via AP)
Il re Haakon VIII e la principessa Ingrid Alexandra (Lise Aserud/POOL photo via AP)
Il re Haakon VIII e la principessa Ingrid Alexandra (Lise Aserud/POOL photo via AP)
Il nuovo re di Norvegia, Haakon VIII, e la principessa ereditaria Ingrid Alexandra, durante una riunione straordinaria del Consiglio dei ministri tenutasi a Palazzo, in seguito alla morte del re Harald V, a Oslo, venerdì 28 agosto 2026. (Foto di Lise Åserud/POOL via AP)

 Il figlio del re Harald V di Norvegia, morto questa mattina a 89 anni, come nuovo sovrano ha scelto di mantenere il suo nome di battesimo diventando Haakon VIII. Lo annuncia la Casa reale norvegese. “Manterrò lo stesso motto di mio padre, mio nonno e del mio bisnonno: ‘Tutto per la Norvegia’”, ha annunciato. Il nuovo re ha ringraziato il popolo “per il sostegno e la solidarietà dimostrati a lui e alla sua famiglia”. Il nuovo re di Norvegia Haakon VIII e la principessa ereditaria Ingrid Alexandra hanno partecipato oggi a una riunione straordinaria del Consiglio dei ministri tenutasi al Palazzo Reale, a Oslo.

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