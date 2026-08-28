Norvegia, Haakon VIII nuovo re dopo la morte del padre Harald V

Il figlio del re Harald V di Norvegia, morto questa mattina a 89 anni, come nuovo sovrano ha scelto di mantenere il suo nome di battesimo diventando Haakon VIII. Lo annuncia la Casa reale norvegese. “Manterrò lo stesso motto di mio padre, mio nonno e del mio bisnonno: ‘Tutto per la Norvegia’”, ha annunciato. Il nuovo re ha ringraziato il popolo “per il sostegno e la solidarietà dimostrati a lui e alla sua famiglia”. Il nuovo re di Norvegia Haakon VIII e la principessa ereditaria Ingrid Alexandra hanno partecipato oggi a una riunione straordinaria del Consiglio dei ministri tenutasi al Palazzo Reale, a Oslo.