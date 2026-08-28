Nepal, soccorritori al lavoro in Tibet: le ricerche nei corsi d'acqua e nel fango

Si sono intensificate le operazioni di ricerca e soccorso nel porto di frontiera di Gyirong, nella Regione Autonoma del Tibet, nel sud-ovest della Cina, colpito dalla frana che ha devastato il vicino Nepal, mentre i soccorritori correvano contro il tempo per salvare vite umane. Secondo le autorità, nello Xizang ci sono cinque vittime accertate e 558 dispersi. In totale compreso il territorio nepalese i morti sono oltre 500 con oltre 2.000 dispersi. Il personale dei vigili del fuoco e dei soccorsi ha formato tre squadre specializzate per le operazioni di ricerca e soccorso: una che si sposta con gommoni lungo i corsi d’acqua, una che si muove a piedi attraverso il terreno montuoso e una che effettua ricognizioni aeree e lanci di rifornimenti con i droni.