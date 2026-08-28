Nepal, prima e dopo l'inondazione: le immagini dal satellite sono impressionanti

Le immagini satellitari comparative del confine tra Nepal e Cina prima e dopo il 26 agosto mostrano l’enorme devastazione causata nella regione dalle inondazioni improvvise di mercoledì. Secondo gli esperti il substrato roccioso sotto il ghiacciaio del Langtang Lirung, vicino al confine con il Tibet, è crollato, trascinando con sé l’enorme massa di ghiaccio e riversando massi e ghiaccio nella valle. I funzionari nepalesi hanno riferito che decine di ponti sono stati distrutti e quasi 40 chilometri di strade sono stati danneggiati, complicando le operazioni di ricerca. Al momento sono 469 le vittime e oltre 1.400 i dispersi