Nepal, l'italiano sopravvissuto Stefano Lomutolo: "Abbiamo avuto 30 secondi per scappare"

Stefano Lomutolo è uno degli italiani sopravvissuti al disastro in Nepal, dove una frana e un’improvvisa inondazione ha provocato centinaia di vittime e dispersi. L’uomo, viaggiatore e fotografo nato a Lucca nel 1987, ha raccontato ad Associated Press la tragica esperienza: “Abbiamo avuto solo trenta secondi per scappare. La morte ha bussato al nostro autobus, ma ci ha detto gentilmente: “Non è il vostro turno””. Lotumolo mercoledì era diretto verso il monte Kailash, luogo sacro per diverse religioni, insieme ad altri viaggiatori internazionali a bordo di un piccolo autobus, quando un’enorme ondata di acqua, fango e detriti ha colpito la zona in cui stavano aspettando di attraversare il confine tra Nepal e Cina. Lui e i suoi compagni di viaggio sono riusciti a sfuggire alla furia dell’inondazione arrampicandosi su una montagna che si ergeva lungo il fiume. Ora si trova al sicuro a Kathmandu e spera di rientrare in Italia nei prossimi giorni.