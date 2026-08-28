Nepal, i morti per la frana sono 475. 2381 i dispersi: ci sono tre italiani – La diretta

Il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni in Nepal è salito a 475. Lo ha riferito la polizia, mentre i soccorritori sono impegnati nella ricerca di centinaia di persone ancora disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina, tra cui tre italiani. Il bilancio precedente era di 390 vittime in Nepal e tre in Tibet. Mercoledì scorso, le autorità avevano anche segnalato oltre 1.400 persone disperse in entrambe le aree colpite dal disastro. Centinaia di persone sono già state tratte in salvo, hanno affermato le autorità nepalesi, e decine stanno ricevendo cure mediche nella capitale, Kathmandu.