Nepal, casa resiste alla furia delle acque: alcune persone bloccate sul balcone

In Nepal sono 475 i morti accertati e oltre 2.000 i dispersi per la terrificante inondazione che mercoledì ha colpito la zona vicino al confine con la Cina. I soccorritori sono al lavoro per cercare sopravvissuti anche se le autorità temono nuove frane. Intanto arrivano altre immagini shock dell’inondazione. In un video, ormai virale sui social, si vede una casa completamente circondata dalla furia di acqua e detriti con alcune persone rifugiate su un balcone. In una clip successiva si vede l’abitazione ancora in piedi alla fine dell’inondazione.