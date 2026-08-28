Nautica: allo Yacht Club de Monaco due giorni per disegnare le marine del futuro

A poche settimane dalla sesta edizione, la Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous, che si terrà allo Yacht Club de Monaco, ha svelato gli ultimi dettagli del programma. Organizzato da Monaco M3, società di consulenza specializzata nello sviluppo e nella gestione di marine, yacht club e scuole di vela, l’evento riunisce direttori di porti turistici, investitori, architetti e operatori del settore provenienti da 30 Paesi. Al centro dell’attenzione saranno i principali cambiamenti che stanno ridisegnando il settore, tra cui nuovi progetti, investimenti, biodiversità, decarbonizzazione, intelligenza artificiale e cybersecurity. L’evento è sostenuto dai partner Prince Albert II of Monaco Foundation, ESA NanoTech, Bombardier, MB92 Group, Skytopia, Plus Marine e Italian Yacht Masters.

A oggi, sono state selezionate oltre 30 aziende nella categoria ‘Innovation’, mentre una decina di marine hanno confermato la propria presenza. Sarà inoltre presentata un’importante selezione di progetti nella categoria ‘Architecture’, con la partecipazione di nove architetti professionisti e studenti. I partecipanti rappresentano l’intera filiera: dalle tecnologie e dai servizi innovativi alla gestione operativa, dagli investimenti alla progettazione architettonica. Tutte queste iniziative sono presentate nell‘E-Catalogue online, disponibile all’indirizzo: https://sustainablesmartmarina.com/e-catalogue-2026. Il programma delle due giornate prevede conferenze, tavole rotonde, presentazioni di progetti e sessioni di networking, con un focus su tematiche chiave che spaziano dalle prestazioni ambientali e dall’innovazione tecnologica all’attrattività del business e all’adattamento delle strutture portuali a nuovi utilizzi.

Domenica 20 settembre, dopo l’apertura dell’esposizione, la prima sessione di networking riunirà marine, investitori, aziende innovative, partner e comandanti per tre tavole rotonde tematiche dedicate a: cybersecurity per le marine connesse; nuovi materiali da costruzione; decarbonizzazione della flotta esistente. Partendo da esperienze concrete, le discussioni metteranno in evidenza soluzioni già sperimentate e validate sul campo. I dibattiti del giorno successivo metteranno in evidenza il ruolo crescente della biodiversità nello sviluppo delle marine e i nuovi modelli di finanziamento per le infrastrutture portuali. Architetti, ingegneri e aziende innovative confronteranno i rispettivi approcci alle sfide legate all’adattamento ai cambiamenti climatici, alla produzione di energia, all’integrazione territoriale e all’evoluzione delle modalità di utilizzo degli spazi. L’obiettivo è individuare modelli di sviluppo capaci di coniugare performance economica, resilienza e sostenibilità. Nel pomeriggio l’attenzione si sposterà sull’intelligenza artificiale applicata al waterfront, sull’evoluzione delle strutture per l’ormeggio e sui nuovi sviluppi di marine. Operatori, architetti, investitori e comandanti condivideranno le proprie esperienze sulle sfide legate alla progettazione, al finanziamento e alla gestione delle infrastrutture portuali. L’obiettivo principale è anticipare le esigenze future del settore della nautica e delle regioni costiere. La giornata si concluderà con la cerimonia dei Monaco Smart & Sustainable Marina Awards, che premierà i progetti selezionati da una giuria internazionale e che stanno contribuendo a definire le marine del futuro.