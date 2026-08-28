Crans-Montana, indagata anche un’ex dipendente comunale

La Procura di Sion, in Svizzera, ha aperto un’indagine nei confronti di Rose-Marie Clavien, ex dipendente comunale di Crans-Montana responsabile dell’edilizia. È la diciassettesima persona a essere indagata nell’ambito dell’inchiesta sull’incendio a Capodanno nel locale “Le Constellation“, in cui sono morte 41 persone. Oltre ai coniugi Moretti, proprietari del locale, sono indagati altri 15 ex dipendenti o ex dipendenti del Comune nel Vallese. Lo rivela Rts.

Convocata questa mattina dalla polizia con lo status di persona informata dei fatti, un ruolo ibrido tra testimone e accusato, Clavien ha visto il suo interrogatorio interrompersi bruscamente. Dopo uno scambio tra gli ispettori e le procuratrici responsabili dell’inchiesta, lo status di Rose-Marie Clavien è cambiato a indagata. A quel punto la donna ha fatto valere il diritto al silenzio e ha rifiutato di rispondere alle domande degli avvocati presenti nella sala. L’interrogatorio si è quindi concluso.