Buenos Aires, in centinaia al planetario per l'eclissi lunare

Centinaia di appassionati di astronomia si sono riuniti venerdì al Planetario di Buenos Aires, in Argentina, per osservare l’eclissi lunare parziale. Nel secondo atto dello spettacolo più grandioso del sistema solare, la Luna ha attraversato la parte più scura dell’ombra terrestre e ha assunto una colorazione rossastra.

L’evento è avvenuto due settimane dopo che un’eclissi solare totale ha attraversato la Groenlandia, l’Islanda e la Spagna.



Le eclissi si verificano sempre in coppia, poiché il Sole, la Luna e la Terra si allineano con tale precisione che uno oscura l’altro. Questo perché la Luna è 400 volte più piccola del Sole, che è 400 volte più lontano, il che fa sì che appaiano della stessa dimensione: una coincidenza cosmica e un dono dell’universo.