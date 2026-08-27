Ucraina, raid di Mosca su Kiev. Il Wsj: “Ratcliffe in Russia per mettere in guardia Putin”

In Ucraina una persona è morta in un attacco di droni russi nel quartiere di Korabelny, a Kherson. Lo riferiscono le autorità regionali citate da Ukrainska Pravda, secondo cui droni militari russi hanno attaccato un uomo che stava percorrendo la strada in bicicletta. L’uomo è morto sul colpo. Altre quattro persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite negli attacchi russi di ieri sera sulla regione.

Esplosioni nella notte a Kiev, Odessa e a Zaporizhzhia

Diverse esplosioni consecutive sono state udite a Kiev intorno alle 3 del mattino. Lo riferiscono i giornalisti del Kyiv Independent presenti sul posto. Un allarme aereo era attivo nella maggior parte dell’Ucraina, ad eccezione delle regioni occidentali. Nella capitale sono state udite almeno sei esplosioni nell’arco di circa un minuto. Due sembravano provenire da lontano, mentre le altre sono state forti nel centro di Kiev. In seguito sono stati ritrovati detriti nei distretti cittadini di Podilskyi e Shevchenkivskyi. Esplosioni sono state segnalate anche nella città meridionale di Odessa e a Zaporizhzhia. Almeno sette persone, tra cui tre bambini, sono rimaste ferite nell’attacco contro Zaporizhzhia e i distretti circostanti, ha dichiarato il governatore Ivan Fedorov su Telegram. Serhii Lysak, capo dell’amministrazione militare della città di Odessa, ha dichiarato che l’attacco notturno ha danneggiato infrastrutture, un istituto scolastico e un edificio residenziale a molti piani della città. Non sono state segnalate vittime.

Usa-Russia, Wsj: “Ratcliffe ha messo in guardia Mosca dall’attaccare paesi Nato”

La visita a sorpresa del direttore della Central Intelligence Agency a Mosca aveva lo scopo di lanciare un avvertimento alla Russia, affinché il Paese guidato da Vladimir Putin non attacchi i paesi della Nato. Lo riporta il Wall Street Journal, citando quanto riferito da persone informate sulla visita. La visita di Ratcliffe, aggiunge il Wsj, è legata anche ai recenti report dell’intelligence Usa secondo cui la Russia potrebbe tentare di mettere alla prova la risolutezza della Nato, muovendo un attacco limitato a un paese alleato nei prossimi anni.

Zelensky: “Raid russi su infrastrutture critiche Poltava, Sumy e Kherson”

Dalla scorsa notte sono in corso le operazioni per far fronte alle conseguenze dell’attacco russo alle nostre regioni. Si è trattato di un attacco combinato, con droni e missili balistici”. Lo ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “I russi hanno colpito infrastrutture critiche nelle regioni di Poltava, Sumy e Kherson”, ha spiegato. “Nella regione di Kharkiv, hanno colpito edifici residenziali. A Kramatorsk, una bomba aerea guidata ha colpito un grattacielo. Quattro persone sono state tratte in salvo dalle unità del servizio di emergenza statale. Tre persone sono rimaste ferite a Zaporizhzhia e due a Kryvyi Rih. Un condominio è stato colpito a Odessa. A Chubynske, nella regione di Kiev, tutti i servizi di emergenza necessari sono impegnati nello spegnimento degli incendi divampati nelle aziende a seguito degli attacchi dei droni”, ha aggiunto.

Efforts to deal with the aftermath of Russia’s attack on our regions have been underway since last night. It was a combined strike – drones and ballistic missiles. The Russians struck critical infrastructure in the Poltava, Sumy, and Kherson regions. In the Kharkiv region, they… pic.twitter.com/icuIKvLjsd — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 27, 2026

“La Russia continua a investire in missili e nell’espansione della sua guerra, il che significa che sono necessarie ulteriori contromisure. Questa settimana, i nostri alleati europei hanno preso decisioni importanti per rafforzare la difesa aerea ucraina”. Lo ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “È fondamentale che queste vengano integrate da ulteriori pacchetti di difesa missilistica balistica, in primis attraverso il sistema Purl”, ha spiegato. “Tutto ciò che rafforza la protezione dei nostri cieli salva concretamente la vita di molti ucraini ogni giorno. Per smorzare la volontà della Russia di continuare a combattere, dobbiamo neutralizzare efficacemente i missili a cui Mosca si aggrappa con tanta forza per prolungare la guerra”, ha aggiunto.