Ucraina, esplode un’auto a San Pietroburgo: muore un ufficiale dell’aeronautica russa. Minacce di Mosca a Londra

Un ufficiale dell’aeronautica russa è morto nell’esplosione della sua auto questa mattina a San Pietroburgo. I medici stanno attualmente lottando per salvare la vita della moglie. In Ucraina esplosioni nella notte a Kiev, Odessa e a Zaporizhzhia: sette feriti. Mosca minaccia Londra: “Possibili rappresaglie su vostre basi”
Punti chiave
- Mosca: "Truppe straniere saranno considerate obiettivo legittimo"
- Ucraina, Capo Stato maggiore russo: "Superata prima linea difensiva Sloviansk-Kramatorsk"
- Esplosioni nella notte a Kiev, Odessa e a Zaporizhzhia
- Cremlino: "Attacco Russia alla Nato? E' distorsione della realtà"
- Mosca minaccia Londra: "Possibili rappresaglie su vostre basi"
- Russia: media, ufficiale aeronautica muore in esplosione auto a San Pietroburgo
Qualsiasi contingente straniero presente in Ucraina che ostacoli una soluzione duratura diventerà un obiettivo militare legittimo per la Russia. Lo ha dichiarato durante una conferenza stampa la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, citata dalla Tass. “Come abbiamo sottolineato più volte, qualsiasi contingente straniero presente in Ucraina che ostacoli lo svolgimento dell’operazione militare speciale e il raggiungimento di una soluzione duratura è categoricamente inaccettabile e diventerà un obiettivo militare legittimo”, ha sottolineato. “La responsabilità ricadrà sui politici occidentali che hanno deciso di procedere con un’ulteriore escalation”, ha spiegato. Le esercitazioni delle forze annunciate dalla “coalizione dei volenterosi” per ottobre-novembre nei paesi dell’Unione Europea confinanti con l’Ucraina non sono in sostanza altro che “un ulteriore passo verso un coinvolgimento ancora maggiore dei paesi europei della Nato nel conflitto”, ha aggiunto. “Un conflitto che, a parole, sembrano voler risolvere periodicamente e per il quale rivendicano un posto al tavolo dei negoziati”, ha sottolineato.
Le forze russe hanno superato in alcuni tratti la prima linea difensiva della zona fortificata di Slavyansk-Kramatorsk. Lo ha dichiarato il generale Valery Gerasimov, capo di Stato maggiore delle forze armate di Mosca, incontrando i militari del ‘Gruppo Meridionale’. Lo riporta la Tass. Le truppe, ha spiegato, continuano le operazioni offensive nei quartieri urbani di Alekseevo-Druzhkovka: “Sul fianco sinistro, una parte delle forze del raggruppamento prosegue le operazioni offensive nei quartieri urbani di Alekseevo-Druzhkovka, uno dei principali punti di difesa del nemico nella direzione di Severodonetsk. Circa la metà dell’insediamento è sotto il nostro controllo”. Inoltre, le forze armate russe stanno conducendo “combattimenti di strada per la liberazione di Kurtovka e Verolyubovka”. “Le unità della terza armata continuano l’offensiva sul fianco destro del raggruppamento in direzione di Slavyansk”,
Diverse esplosioni consecutive sono state udite a Kiev intorno alle 3 del mattino. Lo riferiscono i giornalisti del Kyiv Independent presenti sul posto. Un allarme aereo era attivo nella maggior parte dell’Ucraina, ad eccezione delle regioni occidentali. Nella capitale sono state udite almeno sei esplosioni nell’arco di circa un minuto. Due sembravano provenire da lontano, mentre le altre sono state forti nel centro di Kiev. In seguito sono stati ritrovati detriti nei distretti cittadini di Podilskyi e Shevchenkivskyi. Esplosioni sono state segnalate anche nella città meridionale di Odessa e a Zaporizhzhia. Almeno sette persone, tra cui tre bambini, sono rimaste ferite nell’attacco contro Zaporizhzhia e i distretti circostanti, ha dichiarato il governatore Ivan Fedorov su Telegram. Serhii Lysak, capo dell’amministrazione militare della città di Odessa, ha dichiarato che l’attacco notturno ha danneggiato infrastrutture, un istituto scolastico e un edificio residenziale a molti piani della città. Non sono state segnalate vittime.
Le notizie diffuse dai media sulla presunta aggressione della Russia contro i paesi della Nato non hanno nulla a che vedere con la realtà. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitrj Peskov, citato da Ria Novosti. “La Federazione Russa sta subendo una politica molto aggressiva da parte dei paesi europei. E questa aggressività proviene proprio dai paesi europei. Qualsiasi affermazione contraria è una distorsione della realtà”, ha spiegato ai giornalisti.
“La risposta agli attacchi ucraini con armi britanniche sul territorio russo potrebbero includere rappresaglie contro qualsiasi installazione e equipaggiamento militare britannico in Ucraina e altrove”. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova in un briefing con i giornalisti. Lo riporta Ria Novosti. “I colpevoli di crimini di guerra, anche contro la popolazione civile del nostro Paese, saranno puniti secondo le loro azioni”, ha spiegato.
Un ufficiale dell’aeronautica russa è morto nell’esplosione della sua auto questa mattina a San Pietroburgo. Lo riferisce il quotidiano russo Fontanka secondo cui l’auto è esplosa dopo che il conducente aveva iniziato ad allontanarsi dalla propria abitazione. Stando alle prime informazioni, all’interno del veicolo è esploso un ordigno artigianale. L’uomo è morto sul colpo. Secondo la testata, la vittima è un tenente colonnello delle forze aerospaziali e della difesa aerea. I medici stanno attualmente lottando per salvare la vita della moglie. La Direzione investigativa principale del Comitato investigativo russo di San Pietroburgo ha comunicato di aver avviato un’inchiesta.