Ucraina, esplode un’auto a San Pietroburgo: muore un ufficiale dell’aeronautica russa. Minacce di Mosca a Londra

Zakharova a Gb: “Possibili rappresaglie su vostre basi”. Raid russi su Kiev e altre città

Un ufficiale dell’aeronautica russa è morto nell’esplosione della sua auto questa mattina a San Pietroburgo. I medici stanno attualmente lottando per salvare la vita della moglie. In Ucraina esplosioni nella notte a Kiev, Odessa e a Zaporizhzhia: sette feriti. Mosca minaccia Londra: “Possibili rappresaglie su vostre basi”