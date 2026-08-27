Nepal, la frana ripresa dal drone

L’emittente cinese CCTV ha diffuso le riprese aree girate dell’enorme frana che ha provocato le gravissime inondazioni che hanno colpito il Nepal, al confine con la Cina. Il crollo si è verificato su un ghiacciaio himalayano e causato centinaia tra vittime e dispersi. Nelle immagini anche le operazioni di preparazione dell’esercito cinese e dei vigili del fuoco, impegnati nei soccorsi. La frana, verificatasi sul versante nepalese, ha colpito il porto di Gyirong nella contea di Gyirong, nello Xizang, mercoledì mattina. In territorio cinese si contano tre morti e 558 dispersi. Le strade, le comunicazioni e le linee elettriche tra il centro città e il porto rimangono interrotte.